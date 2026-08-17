Dopo la vittoria con il Cesena e la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato a SportMediaset di alcune situazioni spinose in casa neroverde, relative al futuro di due obiettivi viola come Thorstvedt e Pinamonti:

A ora sono giocatori che sono infortunati ed hanno chiesto di essere ceduti. Per questo non ci sono. Dovranno arrivare pedine al loro posto. Che andranno allenate. E ormai il tempo stringe con l’inizio del campionato che incombe. Oggi tutti sono andati bene, ma è chiaro che la Serie A è un’altra cosa.