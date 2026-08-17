Due obiettivi viola come Thorstvedt e Pinamonti hanno chiesto al Sassuolo la cessione. La Fiorentina può accelerare in particolare sul centrocampista norvegese
Dopo la vittoria con il Cesena e la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha parlato a SportMediaset di alcune situazioni spinose in casa neroverde, relative al futuro di due obiettivi viola come Thorstvedt e Pinamonti:
A ora sono giocatori che sono infortunati ed hanno chiesto di essere ceduti. Per questo non ci sono. Dovranno arrivare pedine al loro posto. Che andranno allenate. E ormai il tempo stringe con l’inizio del campionato che incombe. Oggi tutti sono andati bene, ma è chiaro che la Serie A è un’altra cosa.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Secco no al Como, per Kean servono 40 milioni. Paratici punta un esterno del Werder
Calciomercato
VN - Kean, il Como pronto a rilanciare. E spunta la percentuale sulla rivendita
Calciomercato
VN - Njinmah e un vecchio obiettivo, Paratici lancia la caccia all'esterno
Calciomercato
Romano avverte: "Un rilancio per Kean dal Como verrà ascoltato, niente chiusure"
Calciomercato
Dall'Uruguay: "Interesse della Fiorentina per Torreira. Operazione in prestito"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti