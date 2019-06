Claudio Raimondi, per Sport Mediaset su Italia Uno, ha riferito che il Milan concorre seriamente con la Roma per Jordan Veretout; 2.5 milioni di euro è la cifra che rappresenta il salary cap per Elliott. I rossoneri dovranno provare ad avvicinarsi ai 25 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina. L’ultima suggestione porta ad un possibile scambio con Kessie, con un conguaglio a favore dei rossoneri: l’ivoriano piace a Montella, e il Milan non l’ha mai tolto dal mercato. Che lo scambio s’abbia da fare?