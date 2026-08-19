Il mercato entra nella sua fase decisiva e la Fiorentina continua a lavorare per definire gli ultimi movimenti della rosa a disposizione di Fabio Grosso. Se alcuni reparti possono ancora essere interessati da entrate e uscite, non sembra invece esserci spazio per interventi al centro della difesa.

Nelle ultime ore, infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Milan avrebbe effettuato un sondaggio per Marin Pongracic. Il club rossonero è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato e avrebbe valutato anche il difensore croato tra le possibili opzioni.

La posizione della Fiorentina, però, è stata molto chiara: Pongracic non è sul mercato. Il club viola non sembra intenzionato ad aprire una trattativa per il centrale, ritenuto un elemento importante all'interno della rosa di Grosso.

Anche davanti a un'eventuale offerta significativa, dunque, la Fiorentina appare orientata a mantenere il giocatore a Firenze. La valutazione del difensore si aggira sui 10 milioni di euro, ma al momento non sembra essere una questione di prezzo: la volontà della società è quella di non privarsi di Pongracic.

Salvo clamorosi sviluppi nelle ultime settimane di mercato, il centrale croato resterà quindi a disposizione di Grosso per la stagione appena iniziata.