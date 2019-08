Simeone e la Sampdoria, si può fare domani. De Paul, Udinese fa muro ma la Viola ci proverebbe

La trattativa in uscita riguardante Giovanni Simeone potrebbe sbloccarsi a breve. Come riportato da Sky, l’attaccante della Fiorentina potrebbe veder chiusa l’operazione con la Sampdoria già domani. Così, la società viola potrebbe aumentare l’offerta per Rodrigo De Paul dell’Udinese, che per adesso fa muro e non vuole trattare. Più facile Raphinha, per cui servono 20 milioni di euro.