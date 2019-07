Scambio Benassi-Praet saltato: ecco il perché

In chiusura della trasmissione “Calciomercato-L’Originale” su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha raccontato di uno scambio saltato sul nascere tra Fiorentina e Sampdoria: ai viola sarebbe dovuto finire Dennis Praet, con Marco Benassi ai blucerchiati. Secondo il giornalista, l’operazione è tramontata subito perché il centrocampista belga, pallino di Daniele Pradè (che, tra l’altro, lo ha portato in Italia), ha intenzione di lasciare il club ligure solo e soltanto per una big. Sicuramente il d.s. gigliato resterà alla finestra riguardo al futuro di Praet (LA SUA SCHEDA), seguito anche dal Milan di Marco Giampaolo.