Definita la trattativa tra Bayer Leverkusen e Besiktas in prestito con diritto di riscatto
VIDEO - Grosso: "Kean-Dodò? Vi spiego le mie scelte. Riduttivo parlare dei singoli"
Niente Fiorentina, ma Besiktas. Nel giro di pochissime ore si è verificato un cambio di scenario per Ernest Poku, esterno olandese del Bayer Leverkusen che la Fiorentina aveva sostanzialmente bloccato nei giorni scorsi. Dopo i primi sentori negativi della mattinata, è emerso che il giocatore stava chiudendo con il club turco allenato da Vincenzo Italiano.
Per Fabrizio Romano la trattativa si è chiusa con tanto di "HERE WE GO!". Poku si trasferisce al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è atteso a Istanbul nella giornata di domani, mentre Paratici dovrà cercare altrove.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Radio e tv
AD Parma: "Tante richieste per Pellegrino. Ceduto a condizioni vantaggiose"
Calciomercato
Braccio di ferro su Kean. Di Marzio: "Il Como valuta alternative"
Calciomercato
VN - Poku, niente Fiorentina: va in Turchia da Italiano! Cosa è successo
News viola
Firenze si tinge di viola per il Centenario della Fiorentina: la nota del Comune
Radio e tv
Guetta: "Non comprendo la gestione Kean. Non si può perdere senza giocare"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti