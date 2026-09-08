La notizia arriva dal canale Youtue di Fabrizio Romano, dove ha spiegato la situazione del croato. L'ex Inter classe '92 è stato svincolato dopo l'ultima esperienza in Arabia e sta valutando la possibilità di tornare in Italia: le pretendenti sarebbero Atalanta e Fiorentina.

Brozovic è stato offerto a tanti club italiani, come l'Atalanta, prima che prendessero Kessiè e alla Fiorentina, che ha liberato Mandragora, approdato al Torino. La certezza è che il centrocampista tornerebbe in Italia volentieri, tralasciando le questioni ecomoniche. Vedremo se a questa ricerca si unirà anche la Juventus, dopo aver perso il capitano Locatelli che si opererà nelle prossime ore.