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Niccolò Fortini è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Come riportato da Fabrizio Romano, il Torino ha raggiunto l'accordo con il club viola per l'arrivo del giovane terzino. L'intesa è stata trovata nella giornata di oggi dopo un nuovo giro di contatti tra le parti, nonostante sul classe 2006 ci fosse anche l'interesse di alcuni club di Premier League.

Fortini si trasferirà al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina ha dato il proprio via libera all'operazione e adesso si procede verso la definizione degli ultimi passaggi per il trasferimento del laterale in granata.

Ricordiamo che prima di formalizzare il tutto, vista la formula dell'operazione e vista la scadenza nel contratto nel giugno del 2027, il classe 2006 dovrà rinnovare il contratto con la Fiorentina di almeno una stagione (alla fine saranno altre tre, fino al 2030)