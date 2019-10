Proc. Gilberto: “Il futuro? In viola è tornato Pradè, ma ci piacerebbe restare in Brasile”

“Il prestito al Fluminense termina il prossimo 31 dicembre, Gilberto vorrebbe restare ma alla Fiorentina è tornato Daniele Pradè, che lo portò in Italia nel 2015“. Così Allan Espinosa al portale brasiliano NetFlu.com.br riguardo al futuro del suo assistito, che appunto è ancora di proprietà del club gigliato. “Lui è molto legato ai tifosi del Flu – continua – ma per ora non si è mosso nulla. Normale che qualche club sudamericano inizi a fare dei sondaggi per il ragazzo. Vediamo cosa deciderà la Fiorentina“.