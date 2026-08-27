Il Como vuole chiudere per Moise Kean. Le parole di Suwarso
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Il Como è ad un passo da Moise Kean. Un acquisto fortemente voluto da Cesc Fabregas, con una trattativa durata alcune settimane. Manca ancora il via libera definitivo, ma le parti hanno trovato l'intesa. A tal proposito ha parlato il presidente del Como, Marwin Suwarso.
Le sue dichiarazioni a Sky Sport: "Moise Kean non è ancora un nostro giocatore. I due club stanno discutendo, ma non posso dire gatto se non lo hai nel sacco"
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