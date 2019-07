Pedullà: “Chiesa esca allo scoperto. Commisso rischia la brutta figura”

Consueto punto di mercato sulla Fiorentina da parte di Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana:

Demme (SCHEDA)? Piace, è una bandiera del Lipsia. E’ stato proposto, ma siamo dentro una situazione complicata. Non penso arriveremo al 10 agosto per l’acquisto. Lo paragonerei a Gattuso, recupera molti palloni. E’ un centrocampista di altissimo rendimento.

Chiesa? Ci sarebbero tante domande da fare. Ad inizio maggio era stato raggiunto un accordo tra Enrico Chiesa e la Juventus a 4,5 milioni più bonus. Dentro la Fiorentina, a parte Commisso, cosa pensano di Chiesa? Commisso sta ripetendo troppo che non lo cederà, ma se ciò si dovesse verificare, farebbe una brutta figura. Avrebbe dovuto già mettere Chiesa all’angolo. Secondo me non tutti sono dell’idea di Commisso. Enrico e Federico devono uscire allo scoperto. Commisso non può dire ‘a meno che non ci siano accordi che non conosco’. E’ il presidente e in quanto tale deve conoscere alla perfezione la situazione. Preferisco l’atteggiamento di Bernardeschi che ha fatto capire fin da subito di non voler restare. Mandò un certificato medico durante il ritiro di Moena: meglio così che restare in silenzio. Se Chiesa vuole andare via, lo deve dire.

Veretout? La Roma sta premendo, il Milan non ha ancora trovato la soluzione. Penso che entro sabato arriveremo alla definizione della situazione.