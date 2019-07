Nome nuovo per il centrocampo: Demme del Lipsia (la scheda)

Nome nuovo per la Fiorentina. E’ Diego Demme, centrocampista del Lipsia (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM). Ecco cosa scrive Alfredo Pedullà:

Alla Fiorentina piace molto Diego Demme, centrocampista classe 1991, grande protagonista con il Lipsia. Il ragazzo ha origini italiane (il padre napoletano, la mamma tedesca) ed è al Lipsia dal 2014 quando la squadra era ancora in terza divisione. Centrocampista di grande sostanza, le statistiche sono a sua favore, ha un contratto in scadenza nel 2021 e ora potrebbe davvero fare un’esperienza lontano dalla Bundesliga. Il papà Enzo lo ha chiamato Diego da grande tifoso napoletano, in omaggio a Maradona. Diego è un fan di Gattuso, tra le storie atipiche quella di un dente rotto dopo il primo gol in Bundesliga segnato contro il Friburgo. Lo hanno proposto alla Fiorentina, è una trattativa che può anche entrare nel vivo, comunque un nome da tenere in considerazione.