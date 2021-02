Panchina viola del futuro, anche Italiano tra i papabili: “I complimenti fanno piacere ma…”

E’ molto probabile che Vincenzo Italiano, tecnico che ha portato lo Spezia per la prima volta della sua storia in Serie A, sarà uno degli allenatori protagonisti della prossima estate. Il mister dei liguri bianconeri, infatti, viene spesso accostato a club anche importanti in chiave futura, e pure la Fiorentina potrebbe essere interessata. Ma lui, intanto, getta acqua sul fuoco ed in conferenza stampa quest’oggi ha detto: “Fa piacere che il mio nome venga indicato come tecnico del futuro per molte squadre del nostro campionato, ma questo onore e questi complimenti devono essere divisi con lo staff e la squadra. E mi auguro che i complimenti ci saranno anche a maggio, vorrebbe dire che ci siamo salvati“.