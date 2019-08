Oggi ultimo tentativo per Pedro. Poi l’esterno d’attacco: Raphinha scatta in pole

Con Simeone in uscita, la Fiorentina si guarda intorno per un nuovo acquisto in attacco – si legge su gianlucadimarzio.com -. È previsto per oggi un ultimo tentativo per Pedro del Fluminense (SCHEDA), sul quale Pradè sta lavorando da settimane (LEGGI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE). Ultimo, perché non facile da realizzare a causa dei tempi tecnici di un trasferimento dal Brasile che potrebbero essere molto lenti. L’intenzione della dirigenza è però quella di provarci ugualmente, prima di muoversi per l’esterno d’attacco, con Raphinha sempre in pole. (LA SCHEDA)