Pedro, intermediari a lavoro. La crisi del Fluminense ed il ruolo di Simeone

Un mese a fari (quasi) spenti per Badelj, uno abbondante per Pulgar. Non si può ancora parlare di trattativa diretta vera e propria con il club di appartenenza, ma anche il forte apprezzamento di Pradè nei confronti di Pedro (SCHEDA) nasce da lontano. Il ds viola, come avevamo raccontato mercoledì scorso (LEGGI), segue da tempo l’attaccante brasiliano classe ’97. Alla richiesta d’informazioni dei giorni scorsi, Pradè sta dando seguito lavorando attraverso agenti ed intermediari collegati alla possibile operazione. Dal Brasile parlano di offerta rifiutata, ma al momento la Fiorentina non ha presentato una proposta ufficiale per il giocatore.

L’obiettivo resta limare le richieste del Fluminense (circa 12 milioni di euro) per il 50% del cartellino controllato dal club carioca. E l’altra metà? Appartiene ad un fondo (con partecipazione dell’agenzia che cura gli interessi di Pedro), ma non è intoccabile. Altro punto a favore dei viola è il disperato bisogno di soldi della società Tricolor, in piena crisi finanziaria e indietro con il pagamento degli stipendi. All’orizzonte resta il sovraffollamento nella zona centrale dell’attacco viola: difficile immaginarsi l’arrivo di un nuovo centravanti senza la cessione di Simeone. MA ORA L’ARGENTINO APRE ALL’ADDIO