Simeone al Cagliari, la Fiorentina può aprire al prestito: la situazione

Ancora tutto in evoluzione il futuro di Giovanni Simeone, scrive stamattina La Repubblica. Il Cholito sa bene che non può avere il posto assicurato. La Fiorentina ha già preso Boateng, ha confermato Vlahovic e acquisterà un altro attaccante centrale. Sul Cholito c’è forte il Cagliari. Il club rossoblù lunedì scorso era a un passo dal chiudere Defrel, ma poi la trattativa ha subito una brusca frenata. L’acquisto di Nandez dal Boca ha cambiato la situazione a livello economico. L’obiettivo è prendere sempre una punta ma non a titolo definitivo. E così ecco che Simeone è tornato di grande attualità. La Fiorentina potrebbe aprire al prestito: nei prossimi giorni sono attese novità. ANCHE EYSSERIC E THEREAU IN USCITA