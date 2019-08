Eysseric e Thereau in uscita. La Fiorentina aspetta la decisione di Simeone

Sul Corriere dello Sport-Stadio, si parla anche del mercato in uscita della Fiorentina. Daniele Pradè ha la missione complicatissima di vendere le eccedenze che non rientrano nel progetto: tra queste ci sono sicuramente i due francesi Valentin Eysseric e Cyril Thereau. Si aspetta anche di conoscere il futuro di Giovanni Simeone (il punto di Pedullà), che intanto riflette se accettare o meno le lusinghe di Cagliari e Sampdoria. INTANTO, PER L’ATTACCO, I VIOLA PUNTANO UN NOME NUOVO IN NORD EUROPA