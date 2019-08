Caccia all’esterno offensivo: profilo nuovo dal nord Europa. Gli altri nomi

Spazio al mercato viola all’interno dell’edizione odierna di Stadio. Secondo il quotidiano, la Fiorentina è a caccia di un esterno offensivo di spessore. Al momento l’Inter non cede Matteo Politano (Pradè era pronto a mettere sul piatto Biraghi), ma il vero sogno si chiama Rodrigo De Paul (SCHEDA). L’Udinese, per l’argentino, chiede 40 milioni di euro, cifra fuori dalla portata per la Fiorentina. Dopo la chiusura del mercato inglese, è rimasto il Napoli tra le concorrenti per il n°10 dei friulani.

Spunta un nome nuovo dal mercato nord europeo: è quello di Jacob Bruun Larsen, danese di 20 anni di proprietà del Borussia Dortmund (LA SCHEDA COMPLETA). Non sarà facile strapparlo ai tedeschi, di questo i viola ne sono consapevoli. A centrocampo, nonostante l’arrivo di Badelj e Pulgar, non smette di essere seguito Diego Demme (SCHEDA). C’è però da convincere il Lipsia, che ha chiesto 8 milioni.