Così l'esperto di mercato Matteo Moretto a Dazn

Redazione VN
Joshua Zirkzee

VIDEO Sky: Fiorentina, Zirkzee e Njie per completare l'attacco

Intervenuto a Dazn Spagna, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche di Joshua Zirkzee e dell'interessamento dell'Atletico Madrid - alle prese con la grana Julian Alvarez - per lui:

L'Atletico Madrid da due settimane sta cercando un attaccante. Ha chiesto informazioni per Nkunku che è andato al Lipsia, per Jonathan David e per Nico Jackson, con cui c'è stata una riunione a Londra, ma si è accasato all'Aston Villa. L'Atletico deve risolvere il caso Alvarez. L'ultimo nome per cui ha chiesto informazioni è Joshua Zirkzee, che però è vicino alla Fiorentina. Vedremo quale sarà il nuovo attaccante dell'Atletico.
Villarreal CF v Atletico de Madrid - LaLiga Santander

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