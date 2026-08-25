Definita la trattativa tra Bayer Leverkusen e Besiktas in prestito con diritto di riscatto

Redazione VN
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Niente Fiorentina, ma Besiktas. Nel giro di pochissime ore si è verificato un cambio di scenario per Ernest Poku, esterno olandese del Bayer Leverkusen che la Fiorentina aveva sostanzialmente bloccato nei giorni scorsi. Dopo i primi sentori negativi della mattinata, è emerso che il giocatore stava chiudendo con il club turco allenato da Vincenzo Italiano.

Per Fabrizio Romano la trattativa si è chiusa con tanto di "HERE WE GO!". Poku si trasferisce al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è atteso a Istanbul nella giornata di domani, mentre Paratici dovrà cercare altrove.

Poku Besiktas

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