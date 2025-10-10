Fiorentina su Kislyak: “La stima di Pioli mi rende davvero orgoglioso”

Nome nuovo per il centrocampo viola. Dalla Russia rimbalza il nome di Matvey Kislyak, mediano classe 2005 del CSKA

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 13:49)

E' ottobre e la Fiorentina arriva alla settima giornata con soli tre punti e un diciassettesimo posto in classifica davvero inaspettato. Al rientro dalla sosta la squadra di Pioli andrà a Milano per giocare contro i rossoneri di Allegri.

Nonostante il periodo negativo e i tre mesi di distanza dal calciomercato invernale, per la Fiorentina è spuntato un interesse nuovo sul fronte centrocampo. Dalla Russia, infatti è rimbalzato con forza il nome di Matvej Kislyak, ventenne centrocampista del CSKA di Mosca. Un valore di mercato, molto vicino ai 16 milioni di euro, un contratto in scadenza al 30 giugno 2029 e la concorrenza dello Zenit del Fenerbahce e del Galatasaray, secondo il portale TransferFeed, non scoraggerebbero il club viola.

Il classe 2005 russo ha già giocato 17 partite in questa stagione, segnando tre gol e fornendo 5 assist, tra campionato, coppa e la Supercoppa vinta contro il Krasnodar. Kislyak è stato convocato per tre amichevoli con la nazionale maggiore, contro Giordania, Qatar e Iran.

"Interesse reale" parola di Kislyak — Il centrocampista del CSKA Mosca, Matvey Kislyak ha commentato proprio in queste ore l’interesse della Fiorentina nei suoi confronti, tramite il canale YouTube "Nobel":

La stima di Pioli mi rende davvero orgoglioso. Essere seguito da un club come la Fiorentina mi motiva e mi fa rendere al meglio. Qualcuno potrebbe pensare che adesso mi monti la testa, ma al contrario è una cosa che mi regala una motivazione per continuare a lavorare. Questo è il risultato del mio duro lavoro, anche perché ho sempre detto che il mio obiettivo è quello di giocare per le migliori squadre europee e partecipare alle competizioni internazionali.