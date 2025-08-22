L’Udinese continua il pressing su Zaniolo. Ma il Galatasaray vuole di più

Dopo una manciata di mesi in cui non ha lasciato il segno a Firenze, Nicolò Zaniolo è rientrato alla base, ossia al Galatasaray, club proprietario del suo cartellino. La ricca società turca può lasciarlo partire nuovamente anche a titolo temporaneo, ma in cambio di particolari condizioni contrattuali ed economiche. Ecco perché l'Udinese, squadra interessata all'ex Roma, non è ancora riuscita a prenderlo. Secondo tuttomercatoweb.com, i friulani devono alzare la loro offerta per riuscire a strappare nuovamente un prestito con diritto, come successo appunto alla Fiorentina lo scorso gennaio. Si tratta di una partita a scacchi tra le parti che potrebbe risolversi, eventualmente, soltanto negli ultimi giorni di mercato.
