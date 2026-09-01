Al suo posto, la Fiorentina ha chiuso per Goncalves dello Sporting Lisbona

Redazione VN
Wilfried Gnonto

FOCUS VN - Gnonto, le parole di Mancini e l'ombra di Solomon: a Firenze nuova vita?

Albert Gudmundsson è arrivato a Formello per firmare il suo contratto con la Lazio. L'esterno islandese si trasferisce a Roma con un prestito di 1mln più diritto di riscatto a favore della Lazio fissato a 12 milioni.

Al suo posto, la Fiorentina ha chiuso per Goncalves dello Sporting Lisbona. Alfredo Pedullà, sul proprio profilo X, ha mostrato l'arrivo di Albert Gudmundsson a Roma:

Gudmundsson Fiorentina Lazio grafica

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