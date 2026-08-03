Oulahi si è messo di nuovo in mostra al Mondiale. Paratici lo ha seguito, e non solo lui

Redazione VN
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Potremmo chiamarlo l'uomo dei Mondiali. Ancora una volta Azzedine Ounahi è stata la chiave di volta per il centrocampo del Marocco. Anche Fabio Paratici lo aveva osservato da vicino (anzi dal vivo in Brasile-Marocco). Ounahi quasi sicuramente lascerà il retrocesso Girona, ma potrebbe rimanere in Catalogna.

Il Barcellona deve trovare un sostituto di Frankie De Jong, infortunatosi in ritiro. Secondo Sport, i Blaugrana starebbero pensando di pagare la clausola da 25 milioni, presente nel contratto dell'ex Marsiglia.

Ounahi

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