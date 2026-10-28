VIDEO - Calvarese: "Viery su Thuram era rigore, perché il Var non è intervenuto?"

E' sempre più numerosa la lista degli estimatori di Eddy Kouadio, il difensore di proprietà della Fiorentina e in prestito al Monza. Il giovane pratese, che in questa stagione ha conquistato anche la convocazione con la nazionale maggiore, sta infatti raccogliendo sempre più attestati di stima e su di lui si sono accese anche le prime sirene di mercato.

E non solo in Italia, perché secondo tuttomercatoweb.com, sul ragazzo ha messo gli occhi anche la Premier. SU di lui, si legge, hanno infatti mostrato interesse Bournemouth e Brentford. Quest'ultima è la stessa squadra che sempre dalla Fiorentina ha prelevato Kayode.