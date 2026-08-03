Come riporta l'Ansa, è diventato un giallo il mancato trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai concluso, ma oggi dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro (il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche) per improvvise richieste di rinegoziazione avanzate dal club azzurro. Il Napoli, dal canto suo, ha subito chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di "inesattezza delle informazioni".

"Dopo che nella giornata di ieri era tutto fatto - scrive la società di De Laurentiis - , il club tedesco ci ha comunicato oggi di non essere più interessato all'operazione, visto che, in seguito agli infortuni di due loro calciatori, avrebbero dovuto modificare in corsa la loro strategia di mercato. Questo, dopo che avevamo pure accettato la loro versione del contratto. A questo punto ci riserviamo la possibilità di agire davanti alle autorità competenti per tutelare i propri diritti".