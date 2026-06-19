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Pedullà: “La Roma non è su Dodò. La Fiorentina faticherà a sostituirlo, ecco perché”

Pedullà: “La Roma non è su Dodò. La Fiorentina faticherà a sostituirlo, ecco perché” - immagine 1
Secondo l'esperto di mercato la Roma non sarebbe sul terzino viola che, allo stesso tempo, ha altri estimatori tra cui il Napoli
Redazione VN

Il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, in un video caricato sul proprio canala YouTube ha fatto il punto sulla situazione di Dodò e il suo addio alla Fiorentina:

Su Dodò c'è il Napoli e qualche situazione all'estero. Viene accostato alla Roma ma i giallorossi non sono in corsa per il giocatore e, se ci sono, sono in quinta/sesta posizione. La priorità per la Roma non è il terzino. Per la Fiorentina non sarà semplice sostituirlo, i nomi che stanno circolando non sono dello stesso spessore del brasiliano.

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