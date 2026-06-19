Il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, in un video caricato sul proprio canala YouTube ha fatto il punto sulla situazione di Dodò e il suo addio alla Fiorentina:
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Pedullà: “La Roma non è su Dodò. La Fiorentina faticherà a sostituirlo, ecco perché”
Secondo l'esperto di mercato la Roma non sarebbe sul terzino viola che, allo stesso tempo, ha altri estimatori tra cui il Napoli
Su Dodò c'è il Napoli e qualche situazione all'estero. Viene accostato alla Roma ma i giallorossi non sono in corsa per il giocatore e, se ci sono, sono in quinta/sesta posizione. La priorità per la Roma non è il terzino. Per la Fiorentina non sarà semplice sostituirlo, i nomi che stanno circolando non sono dello stesso spessore del brasiliano.
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