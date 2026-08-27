Così l'esperto di mercato Matteo Moretto a Dazn
VIDEO Sky: Fiorentina, Zirkzee e Njie per completare l'attacco
Intervenuto a Dazn Spagna, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche di Joshua Zirkzee e dell'interessamento dell'Atletico Madrid - alle prese con la grana Julian Alvarez - per lui:
L'Atletico Madrid da due settimane sta cercando un attaccante. Ha chiesto informazioni per Nkunku che è andato al Lipsia, per Jonathan David e per Nico Jackson, con cui c'è stata una riunione a Londra, ma si è accasato all'Aston Villa. L'Atletico deve risolvere il caso Alvarez. L'ultimo nome per cui ha chiesto informazioni è Joshua Zirkzee, che però è vicino alla Fiorentina. Vedremo quale sarà il nuovo attaccante dell'Atletico.
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