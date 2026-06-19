Le indiscrezioni di mercato avevano inevitabilmente acceso i riflettori sul futuro di Dodò, accostato con insistenza alla Roma. A fare chiarezza sulla situazione legata al terzino destro della Fiorentina, il cui contratto con il club viola scadrà nel giugno del 2027, è stato Matteo Moretto. Il giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito un aggiornamento netto sul capitolo uscite in casa gigliata, spegnendo di fatto i rumors sul calciatore brasiliano.
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Moretto: “Dodò non è una priorità per la Roma. Fuori dalle prime 3-4 scelte”
"Dodò-Roma, pista freddissima"—
Stando a quanto riferito da Moretto, ad oggi il profilo dell'ex Shakhtar Donetsk non rappresenterebbe affatto una priorità per la dirigenza giallorossa. Per l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, il brasiliano non figurerebbe nemmeno tra le prime 3 o 4 scelte del club capitolino per il ruolo di esterno di centrocampo.
I piani di mercato dei giallorossi su quella fascia si stanno concentrando su binari differenti. La Roma segue molti profili per la corsia di destra, ma Dodò non rientra tra questi. In più, la dirigenza è attualmente in trattativa avanzata per il rinnovo del contratto del turco Zeki Celik, in scadenza al 30 giugno 2026.
Moretto ha concluso invitando alla massima cautela, definendo la situazione complessiva attorno a un addio di Dodò in direzione Capitale come "molto molto bassa" e una pista, al momento, da non percorrere.
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