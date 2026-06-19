Moretto: “Dodò non è una priorità per la Roma. Fuori dalle prime 3-4 scelte”

Matteo Moretto gela le voci su Dodò alla Roma di Gasperini: il brasiliano della Fiorentina non è una priorità

Le indiscrezioni di mercato avevano inevitabilmente acceso i riflettori sul futuro di Dodò, accostato con insistenza alla Roma. A fare chiarezza sulla situazione legata al terzino destro della Fiorentina, il cui contratto con il club viola scadrà nel giugno del 2027, è stato Matteo Moretto. Il giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito un aggiornamento netto sul capitolo uscite in casa gigliata, spegnendo di fatto i rumors sul calciatore brasiliano.