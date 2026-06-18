La Roma vuole rinforzare le proprie fasce, una zona di campo cruciale per Gasperini. Il tecnico negli anni ha valorizzato moltissimi profili sulla fascia. Uno dei giocatori accostati alla Roma è proprio Dodò, che potrebbe lasciare la Fiorentina. Nelle ultime ore però la pista che prende piede è quella di Davide Zappacosta, esterno che Gasperini ed il ds D'Amico conoscono bene dai tempi di Bergamo. Come scrive la Repubblica, l'Atalanta valuterà offerte anche sotto i 10 milioni per il classe 1992.
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Roma, si raffredda la pista Dodò? Gasperini vuole un suo fedelissimo
La Roma vuole un esterno a tutta fascia. Il nome di Dodò potrebbe perdere quota
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