Roma, si raffredda la pista Dodò? Gasperini vuole un suo fedelissimo

La Roma vuole rinforzare le proprie fasce, una zona di campo cruciale per Gasperini. Il tecnico negli anni ha valorizzato moltissimi profili sulla fascia. Uno dei giocatori accostati alla Roma è proprio Dodò, che potrebbe lasciare la Fiorentina. Nelle ultime ore però la pista che prende piede è quella di Davide Zappacosta, esterno che Gasperini ed il ds D'Amico conoscono bene dai tempi di Bergamo. Come scrive la Repubblica, l'Atalanta valuterà offerte anche sotto i 10 milioni per il classe 1992.