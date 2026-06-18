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Sportmediaset: “Il Newcastle mette nel mirino Kean. Pellegrino il suo sostituto”

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Dall'Inghilterra qualcuno potrebbe fare sul serio per portare via da Firenze Moise Kean
Redazione VN

Il tema Moise Kean è sempre più centrale nel mercato viola. Il futuro dell'attaccante è ancora incerto. Secondo Sportmediaset, il Newcastle avrebbe messo gli occhi sull'ex PSG. I bianconeri sono alla ricerca di una punta, dopo le annate deludenti di Wissa e Woltemade. La forza economica non mancherebbe, con la clausola da 62 milioni sempre presente.

In caso di partenza, la Fiorentina potrebbe tentare il colpo Mateo Pellegrino, individuato come l'eventuale sostituto

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