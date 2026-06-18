Il tema Moise Kean è sempre più centrale nel mercato viola. Il futuro dell'attaccante è ancora incerto. Secondo Sportmediaset, il Newcastle avrebbe messo gli occhi sull'ex PSG. I bianconeri sono alla ricerca di una punta, dopo le annate deludenti di Wissa e Woltemade. La forza economica non mancherebbe, con la clausola da 62 milioni sempre presente.
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Sportmediaset: “Il Newcastle mette nel mirino Kean. Pellegrino il suo sostituto”
calciomercato
Sportmediaset: “Il Newcastle mette nel mirino Kean. Pellegrino il suo sostituto”
Dall'Inghilterra qualcuno potrebbe fare sul serio per portare via da Firenze Moise Kean
In caso di partenza, la Fiorentina potrebbe tentare il colpo Mateo Pellegrino, individuato come l'eventuale sostituto
© RIPRODUZIONE RISERVATA