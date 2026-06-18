L’Inter si avvicina a Palestra: operazione da 50 milioni per Marotta

L'Inter è pronta a piazzare un colpo di grande livello. Si tratta di Marco Palestra dell'Atalanta, esterno reduce da una grande stagione a Cagliari. L'Inter dopo la cessione di Dumfries si è buttata proprio sul nuovo talento del calcio italiano. Secondo Sky, nei prossimi giorni è atteso il rilancio decisivo. La volontà del giocatore è quella di rimanere in Italia, anche se c'era l'interesse del Manchester City. La cifra giusta per chiudere dovrebbe essere 50 milioni, bonus compresi. La fumata potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.