Dopo essere stato accostato a tante squadre italiane, Juanlu Sanchez lascia il suo Siviglia
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La scorsa estate era stato vicino al Napoli, mentre anche la Fiorentina lo aveva seguito nelle scorse settimane. Juanlu Sanchez dopo tante voci, lascia il Siviglia. Il terzino si accaserà al Bournemouth di Marco Rose, come riporta Fabrizio Romano.
La cifra finale è di 11 milioni più 2 di bonus. Le Cherries a a destra hanno ceduto proprio alla Fiorentina Alex Jimenez, dunque riempiono così lo slot nel proprio 4-2-3-1.
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