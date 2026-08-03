Continua il problema esterno destro in casa Inter. Dopo l'addio di Denzel Dumfries, la società nerazzurra non è riuscita a consegnare ancora un nuovo padrone della fascia a Cristian Chivu. Il quale, giustamente, aspetta impaziente, specie dopo il clamoroso epilogo dell'operazione-Palestra. Ecco che allora nelle ultime ore sono emersi due nuovi profili per la corsia destra meneghina: Moussa Diaby e Nico Gonzalez, ex calciatore della Fiorentina.

Entrambi mancini, dovrebbero andare a ricoprire il ruolo che fu di Dumfries appunto, ovviamente con caratteristiche tecnico-tattiche completamente differenti. Come racconta Sky Sport, ci sono stati i primi contatti con l'entourage dell'argentino, per capire la fattibilità dell'operazione, mentre per quanto riguarda il francese la situazione non è semplicissima, anche perché l'Inter vorrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Asllani.