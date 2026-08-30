Troppa carota e poco bastone, intervenire duri perché è inaccettabile tutto

A pochissime ore dal gong finale della sessione estiva di calciomercato, l'asse tra Firenze e Roma rischia di infiammarsi con un intreccio a sorpresa. La Fiorentina, che in queste settimane sta portando avanti una vera e propria rivoluzione nel proprio reparto avanzato, ha aperto alla concreta possibilità di salutare Albert Gudmundsson di fronte a un'offerta ritenuta congrua.

Sulle tracce dell'attaccante islandese si è fiondata con decisione la Lazio, alla ricerca di un profilo dotato di grande qualità e fantasia tra le linee. A fare il punto preciso sulla situazione è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto nel corso dell'ultimo aggiornamento video con Fabrizio Romano:

"Vi dicevamo di come la Fiorentina avrebbe ascoltato offerte per Gudmundsson da qui alla fine del mercato. Quindi Gudmundsson di fatto è in uscita qualora ci dovessero essere le condizioni giuste: può lasciare la Fiorentina e la Lazio è un'idea concreta. Occhio perché le parti ci stanno lavorando seriamente".

Operazione entrata nel vivo, dunque. Le battute finali di questo calciomercato diranno se la società biancoceleste riuscirà a trovare l'incastro economico e la formula ideale per affondare il colpo definitivo e strappare il classe '97 alla Fiorentina.