La Fiorentina pianifica un rinforzo tra i pali per gennaio. L'indiscrezione di Schira si intreccia con i dubbi sul futuro di De Gea.
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La Fiorentina pensa a un nuovo portiere per il mercato di gennaio. È quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui il club viola starebbe pianificando un intervento tra i pali già nella prossima finestra invernale dei trasferimenti.
Un'indiscrezione che si inserisce nel quadro dei dubbi sul futuro di David De Gea. Nella serata di ieri, infatti, Matteo Moretto aveva riportato la possibilità che la Fiorentina prendesse in considerazione eventuali offerte per il portiere spagnolo, il cui ingaggio rappresenta una delle voci più pesanti del monte stipendi viola. A 35 anni, l'ex Manchester United potrebbe così valutare nuove opportunità per il prosieguo della propria carriera.
Le due notizie non confermano una separazione imminente, ma aprono interrogativi sulla gestione del ruolo. Resta da capire se la Fiorentina voglia inserire un nuovo concorrente già a gennaio oppure se stia valutando un cambiamento più profondo in vista della prossima stagione. Al momento non sono emersi nomi per il possibile innesto.
#Fiorentina are planning to sign a new goalkeeper during the winter transfer window. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2026
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