L'attaccante mancino potrebbe salutare la Serie A a breve
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Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, l'attaccante dell'Udinese Nicolò Zaniolo, ex Fiorentina, potrebbe lasciare a breve il nostro campionato. L'Ajax, infatti, sembra essere molto interessata alle prestazioni sportive del calciatore classe 1999, specie dopo aver ceduto Mika Godts al Paris Saint-Germain per 55 milioni. E nonostante ai lancieri ultimamente non sia andata molto bene con i giocatori prelevati dalla Serie A, sembrerebbe essere proprio quello dell'ex viola il profilo giusto.
Dal canto suo, al momento, l'obiettivo dell'Udinese sarebbe quello di tenere Zaniolo, specie dopo la buona stagione passata ed il riscatto avvenuto appena un mese fa dal Galatasaray. Tuttavia resta una situazione da monitorare, considerando il tipo di offerta (ricca) che potrebbe arrivare dall'Olanda e l'ambizione dello stesso giocatore, pensando al prestigio della squadra che lo segue ma anche alla voglia di fare un'altra esperienza all'estero.
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