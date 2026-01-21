Dzeko pronto a lasciare la Fiorentina: è in viaggio per la Germania

Dopo appena sei mesi si interrompe l'esperienza di Edin Dzeko con la Fiorentina. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi lo Schalke 04 era una delle due squadre fortemente interessate al bosniaco. Il club tedesco ha vinto la concorrenza sul Paris FC e il giocatore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi lascerà l'Italia per andare in Germania.