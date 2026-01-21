Dopo appena sei mesi si interrompe l'esperienza di Edin Dzeko con la Fiorentina. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi lo Schalke 04 era una delle due squadre fortemente interessate al bosniaco. Il club tedesco ha vinto la concorrenza sul Paris FC e il giocatore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi lascerà l'Italia per andare in Germania.
Dzeko pronto a lasciare la Fiorentina: è in viaggio per la Germania
La sua una scelta dettata dalla volontà di continuare a giocare e avere più spazio, cosa che non è stata possibile alla Fiorentina complice un rendimento non del tutto soddisfacente. Dzeko ha però un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2027, per questo le parti stano definendo la risoluzione anticipata del rapporto.
