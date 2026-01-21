Moretto: “Juve, nuovo assalto a Gudmundsson. Il retroscena sulla richiesta viola”

Negli ultimi giorni la Juventus si è fatta avanti per Albert Gudmundsson , considerato però incedibile dalla Fiorentina. Tuttavia il club bianconero non ha intenzione di mollare la presa e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nelle ultime ore è tornato a chiedere alla Fiorentina informazioni per Gudmundsson.

La società gigliata da parte sue ha ribadito che l'islandese non si muove in quanto lo ritiene un calciatore importante di cui non potersi privare a gennaio. Già a inizio gennaio la Juventus aveva manifestato alla Fiorentina l'interesse per Gudmundsson e i viola, di contro, avevano chiesto di inserire nella trattativa uno tra Miretti e Rugani. Il discorso poi si è interrotto fino alle scorse ore, quando la Fiorentina ha fatto totalmente muro di fronte all'ipotesi di una cessione del numero 10.