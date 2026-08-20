Entrambi obiettivi della Fiorentina, potrebbero approdare al VP in questa sessione di mercato
VIDEO - Mastantuono: "Ho scelto Firenze per un motivo. Ecco cosa voglio fare"
Federico Palmieri, ds del Sassuolo, ha parlato del futuro di Andrea Pinamonti e Kristian Thorstvedt. Entrambi obiettivi della Fiorentina, potrebbero approdare al VP in questa sessione di mercato. Ecco le sue parole al TGRai regionale:
Se Pinamonti non rimarrà è da vedere. Leggo sia della sua partenza che di quella di Thorstvedt, ma a noi proposte economiche concrete non sono arrivate
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