Non solo la Lazio, anche dalla Turchia si registra un interessamento per Giovanni Fabbian
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Per Giovanni Fabbian lo spazio a Firenze sembra diminuirsi sempre di più. L'ex Inter non ha inciso nei suoi mesi fiorentini, e potrebbe già trasferirsi. In prima fila c'è la Lazio di Gattuso, ma non solo.
Secondo Fanatik, anche il Besiktas di Italiano è sulle tracce di Fabbian. Il tecnico vorrebbe riaverlo tra le sue fila, dopo averlo allenato a Bologna. Il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Turchia.
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