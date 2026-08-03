Non solo la Lazio, anche dalla Turchia si registra un interessamento per Giovanni Fabbian

Redazione VN
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Per Giovanni Fabbian lo spazio a Firenze sembra diminuirsi sempre di più. L'ex Inter non ha inciso nei suoi mesi fiorentini, e potrebbe già trasferirsi. In prima fila c'è la Lazio di Gattuso, ma non solo.

Secondo Fanatik, anche il Besiktas di Italiano è sulle tracce di Fabbian. Il tecnico vorrebbe riaverlo tra le sue fila, dopo averlo allenato a Bologna. Il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Turchia.

Fabbian

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