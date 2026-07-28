La Fiorentina saluta, forse solo momentaneamente, Pietro Comuzzo: il centrale cresciuto nel settore giovanile viola ha raggiunto in queste ore Torino per aggregarsi alla squadra di Abate
VIDEO Sky - Comuzzo-Torino, i dettagli dell'affare
Ormai manca solo l'annuncio: Pietro Comuzzo nelle prossime ore diventerà ufficialmente un calciatore del Torino. Dopo i tre anni vissuti nella prima squadra della Fiorentina, il difensore friulano saluta i gigliati e va a prendersi una maglia da titolare nella compagine granata, con il nuovo allenatore Ignazio Abate che lo aspetta a braccia aperte.
Il quasi ex viola ha raggiunto Torino in queste ore come si può vedere in un video condiviso su X dal collega ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Il Toro prende Comuzzo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni.
.@TorinoFC_1906 , Comuzzo è appena arrivato al Concord Hotel: ecco le immagini pic.twitter.com/yPyECi3uTK— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 28, 2026
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