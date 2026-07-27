Il difensore classe 2005 si trasferirà in granata con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La Fiorentina, inoltre, manterrà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Decisivo il pressing del DS granata Petrachi, che ha alzato il pressing nelle ultime ore e ha chiuso per l'arrivo del classe 2005.

Per Comuzzo è pronto un contratto fino al 2031: un accordo dalla durata complessiva di 1+4 anni, legato alla permanenza iniziale in prestito e al successivo eventuale riscatto da parte del Torino.

Il Torino punta su di lui per il presente e soprattutto per il futuro con l'obiettivo di rilanciare il difensore dopo un'annata molto difficile. Il club gigliato ha scelto di monetizzare il valore del classe 2005 mantenendo comunque una partecipazione su una possibile futura cessione.