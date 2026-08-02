Non solo la Fiorentina su Zirkzee. La Juventus ha il si dell'attaccante del Manchester United
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Joshua Zirkzee è un nome che circiola sui taccuini di numerosi club italiani, tra cui la Fiorentina. L'olandese non ha brillato con il Manchester United. La Juventus ha incassato il si dell'ex Bologna, come scrive la Gazzetta dello Sport. Un si che però non vuol dire chiusura dell'affare.
La Juventus deve fargli spazio, cedendo David. Il canadese ha deluso, e potrebbe diventare un esubero di lusso. Inoltre c'è anche da trovare la formula giusta con i Red Devils. La Juventus preferirebbe un prestito con diritto di riscatto.
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