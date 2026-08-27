VIDEO Gazzetta e il punto sui casi Kean-Como e Rowe-Atalanta

Non accenna a placarsi la tempesta attorno a Julian Alvarez (in passato obiettivo anche della Fiorentina). L'Atletico Madrid non ha intenzione di cederlo al Barcellona, ma la volontà del ragazzo è chiara. Laporta era uscito allo scoperto per l'argentino, ma i Colchoneros hanno diramato l'ennesimo comunicato stampa:

"L'Atlético de Madrid è aperto alle trattative tipiche del mercato dei trasferimenti, ma sempre in modo etico e professionale e nel rispetto reciproco tra i club. Sosteniamo pienamente la posizione precedentemente comunicata dal club, secondo cui il Fútbol Club Barcelona non ha rispettato tali requisiti e, di conseguenza, non c’è stata né ci sarà alcuna trattativa con loro in merito al trasferimento di Julián Alvarez"