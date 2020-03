Julián Illanes, difensore classe ’97, gioca nell’Avellino, dopo una stagione trascorsa tra Primavera viola ed Argentinos Juniors. La Fiorentina lo ha girato in Serie C, agli ordini di Eziolino Capuano. Il vulcanico tecnico non rinuncia mai al difensore, pescato dall’Instituto Cordoba dall’allora Ds viola Pantaleo Corvino. L’argentino ha saltato soltanto tre delle 30 partite disputate dagli irpini, sin qui. A destra o sinistra del terzetto arretrato, gioca con determinazione e non molla mai, da vero argentino. Per lui anche una rete decisiva nel pareggio col Bari. Julian a 23 anni sta vivendo l’occasione della vita e ogni settimana ci sono osservatori per lui in tribuna. Secondo calciomercato.com mezza Serie B è sulle sue tracce, in particolare la capolista Benevento di Filippo Inzaghi. L’argentino, dal passaporto italiano, ha il suo contratto con la Fiorentina in scadenza a giugno 2021. In estate le parti si incontreranno per discutere il rinnovo, intanto Illanes attira su di sè le attenzioni di molti club.

