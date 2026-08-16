Il Galatasaray punta Noa Lang. Anche la Fiorentina segue l'olandese
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Rafa Leao è uno dei nomi che potrebbe scaldare le ultime settimane di mercato. Il portoghese ad inizio mercato aveva chiesto la cessione, ma per ora non ci sono state opportunità concrete. Il Galatasaray sogna la stella ex Lille, ma le condizioni sono sempre più difficili.
Per questo, secondo Fanatik, i turchi starebbero spingendo per Noa Lang. Anche la Fiorentina si era mossa per l'ex olandese negli scorsi mesi. Il Gala vorrebbe riportarlo in Turchia, offrendo 15 milioni ad i Partenopei.
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