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Il nome di Noa Lang continua a essere uno dei più chiacchierati sul mercato internazionale. L’esterno offensivo del Napoli, accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina, è infatti finito nel mirino dell’Ajax, che starebbe valutando il suo arrivo ad Amsterdam.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il club olandese considera Lang uno dei principali candidati per sostituire Mika Godts. I Lancieri avrebbero già avviato i primi contatti con il giocatore per sondare la fattibilità dell’operazione.

Sul talento classe 1999, però, non ci sarebbe soltanto l’Ajax. Sempre secondo la stessa fonte, anche Fiorentina, Roma e Brugge continuano a monitorare con attenzione la situazione, in attesa di capire quale sarà il futuro dell’esterno del Napoli.