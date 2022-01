La rivincita di Saponara: in arrivo il rinnovo di contratto

Il trequartista ha convinto prima Italiano e poi la società: si materializza un rinnovo che sembrava impossibile pochi mesi fa

Riccardo Saponara ha convinto la Fiorentina. E a breve firmerà il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno. A inizio dicembre documentammo la trattativa che stava entrando nel vivo e alla fine le parti hanno trovato l'accordo che resta solo da ratificare. Il trequartista, che fino all'arrivo di Italiano sembrava ormai destinato a non giocare più nella Fiorentina, firmerà per altre due stagioni fino al 2024. L'annuncio è atteso nei prossimi giorni. E Callejon? Anche lo spagnolo è in scadenza di contratto, ma al momento non è in vista un accordo per il rinnovo. Situazione da monitorare. ITALIANO E IL MERCATO, RICHIESTE NON ESAUDITE. A GIUGNO...