VN – Ag. Saponara al centro sportivo, si tratta il rinnovo: i dettagli

L'attuale accordo che lega Saponara alla Fiorentina scadrà il prossimo 30 giugno, ma le buone prestazioni fornite in questa stagione ed il feeling con Italiano potrebbero rivelarsi fattori decisivi in ottica rinnovo. Il giocatore vorrebbe prolungare il contratto fino al 2024, firmando quindi un biennale. Trattative in corso.